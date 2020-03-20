Кремль опроверг сообщения о звонке Эр-Рияда Путину перед развалом ОПЕК+

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Саудовская Аравия не направляла запрос на телефонный разговор с Владимиром Путиным перед развалом сделки России и ОПЕК, которая привела к обвалу цен на нефть. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Это не так», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Таким образом в Кремле отреагировали на сообщения о том, что наследный принц Мохаммед бен Сальман 6 марта пытался связаться с российским лидером, но получил сигнал, что Москва не желает переговоров. Об этом сообщал Bloomberg. По данным газеты, после того, как глава Минэнерго Александр Новак сообщил своему саудовскому коллеге об отказе России сокращать нефть, наследный принц Саудовской Аравии хотел позвонить Путину. «Но пресс-секретарь российского президента дал понять, что Путин вмешиваться не будет», — сообщал Bloomberg.

Цены на нефть и валютные курсы обрушились после того, как 6 марта Россия отказалась еще больше сокращать добычу нефти и тем самым привела к разрушению действующей более трех лет сделки ОПЕК+. К 9 марта стоимость барреля эталонной нефти Brent упала ниже $35. Доллар при этом вырос в цене до 77,7 руб. 17 марта на лондонской бирже нефть торговалась ниже $29 за баррель, а нефть WTI упала ниже $28.