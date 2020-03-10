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Экономика ,  
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Новак оценил сроки восстановления цен на нефть

Восстановление стоимости нефти зависит от ряда факторов, но в первую очередь на нее будут влиять меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщил глава Минэнерго
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Фото: Станислав Тихомиров / ТАСС

Цены на нефть после случившегося обвала на фоне развала сделки ОПЕК+ могут восстановиться через несколько месяцев, сказал министр энергетики Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24».

«Что касается восстановления котировок, я думаю, что это займет несколько месяцев», — сказал он.

По словам Новака, темпы стабилизации нефтяного рынка зависят от нескольких факторов. Прежде всего нужно оценить меры, которые страны вводят в борьбе с распространением нового коронавируса, поскольку эти ограничения влияют на спрос и потребление, отметил он. Вторым фактором станет дополнительный рост спроса на нефть и нефтепродукты в период низких цен.

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Цены на нефть снизились почти на 30% с началом торгов 9 марта — после того, как Россия отказалась дополнительно сократить объемы добываемого топлива в рамках ОПЕК+. Вслед за обвалом цен на нефть выросла стоимость доллара и евро по отношению к рублю, а также упали индексы на мировых финансовых биржах. Министр финансов Антон Силуанов на совещании с председателем правительства Михаилом Мишустиным сказал, что имеющиеся у государства ресурсы позволят выполнить все социальные обязательства, реализовать нацпроекты, сохранить макроэкономическую и финансовую стабильность даже при устойчиво низких ценах на нефть. Минфин отмечал, что накопленных средств Фонда национальной безопасности (ФНБ) хватит для покрытия дефицита бюджета при цене на нефть $25–30 за баррель.

По состоянию на 15:00 10 марта цена марки Brent выросла на 10%, до $37,93. На начало торгов во вторник индекс Мосбиржи обвалился на 16%. К 10:40 курс доллара составил 72,02 руб. (прирост почти 4 руб.), а евро вырос до 81,83 руб. (прирост более 4 руб.). На фоне этого подешевели на 10–15% акции российских компаний из энергетического сектора. За полтора часа торгов российские нефтяники потеряли 1,6 трлн руб.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Александр Новак, нефть, падение акций
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