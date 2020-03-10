Новак оценил сроки восстановления цен на нефть

Восстановление стоимости нефти зависит от ряда факторов, но в первую очередь на нее будут влиять меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщил глава Минэнерго

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Цены на нефть после случившегося обвала на фоне развала сделки ОПЕК+ могут восстановиться через несколько месяцев, сказал министр энергетики Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24».

«Что касается восстановления котировок, я думаю, что это займет несколько месяцев», — сказал он.

По словам Новака, темпы стабилизации нефтяного рынка зависят от нескольких факторов. Прежде всего нужно оценить меры, которые страны вводят в борьбе с распространением нового коронавируса, поскольку эти ограничения влияют на спрос и потребление, отметил он. Вторым фактором станет дополнительный рост спроса на нефть и нефтепродукты в период низких цен.

Цены на нефть снизились почти на 30% с началом торгов 9 марта — после того, как Россия отказалась дополнительно сократить объемы добываемого топлива в рамках ОПЕК+. Вслед за обвалом цен на нефть выросла стоимость доллара и евро по отношению к рублю, а также упали индексы на мировых финансовых биржах. Министр финансов Антон Силуанов на совещании с председателем правительства Михаилом Мишустиным сказал, что имеющиеся у государства ресурсы позволят выполнить все социальные обязательства, реализовать нацпроекты, сохранить макроэкономическую и финансовую стабильность даже при устойчиво низких ценах на нефть. Минфин отмечал, что накопленных средств Фонда национальной безопасности (ФНБ) хватит для покрытия дефицита бюджета при цене на нефть $25–30 за баррель.