В Подмосковье запретили мероприятия с участием более 50 человек

Фото: Виктор Чернов / Global Look Press

Власти Московской области ужесточили требования к проведению массовых мероприятий из-за распространения коронавируса, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Instagram.

По его словам, запрещено проводить подобные мероприятия, если их численность превышает 50 человек.

Ранее такую меру ввели власти Москвы. До 10 апреля в столице запрещены мероприятия в сфере культуры и спорта, а также развлекательной и просветительской направленности на открытом воздухе. В помещениях такие мероприятия запрещено проводить, если в них участвует более 50 человек. 5 марта власти ввели в Москве режим повышенной готовности.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в России составляет 93 человека. За последние сутки число заболевших выросло на 30 человек, 20 из них выявили в Москве.