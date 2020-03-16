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В Подмосковье запретили мероприятия с участием более 50 человек

Фото: Виктор Чернов / Global Look Press

Власти Московской области ужесточили требования к проведению массовых мероприятий из-за распространения коронавируса, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Instagram.

По его словам, запрещено проводить подобные мероприятия, если их численность превышает 50 человек.

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Ранее такую меру ввели власти Москвы. До 10 апреля в столице запрещены мероприятия в сфере культуры и спорта, а также развлекательной и просветительской направленности на открытом воздухе. В помещениях такие мероприятия запрещено проводить, если в них участвует более 50 человек. 5 марта власти ввели в Москве режим повышенной готовности.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в России составляет 93 человека. За последние сутки число заболевших выросло на 30 человек, 20 из них выявили в Москве.

Теги: коронавирус, Подмосковье, Московская область, массовые мероприятия
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