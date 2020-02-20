Обвиняемый в убийстве историк Соколов написал роман о любви

Олег Соколов (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко Олег Соколов написал биографический роман о любви. Об этом РБК сообщил адвокат обвиняемого Александр Почуев.

«Он написал роман в первом приближении. Сейчас будут доработки его, и будут правки. Роман называется «Любовь». Там собственно и сюжет такой — о его взаимоотношениях с погибшей», — рассказал Почуев. По его словам, книга не будет опубликована, «пока не будет получено согласие родственников».

Ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников сказал в разговоре с РБК, что затем Соколов планирует написать исторический труд про Наполеона. «Когда я спросил будет ли продолжение [романа о любви], Соколов ответил что нет, книга заканчивается. Далее он хочет написать исторический труд, вроде бы, про Наполеона», — сообщил Мельников.

Александр Почуев также рассказал РБК, что в данный момент Соколов «более-менее» пришел в себя, активно сотрудничает со следствием и дает признательные показания. По его словам готовится ходатайство о дополнительной психолого-психиатрической экспертизе. Адвокат Соколова также сообщил, что ознакомился с результатами ранее проведенных экспертиз и подал ходатайство о проведении дополнительной фармалогической экспертизы — «касательно тех препаратов, которые он принимал накануне и в день трагедии».

«Установлен факт наличия длительной психотравмирующей обстановки. В связи с этим мы подготовили ходатайство об очных ставках, в части той клеветы, которая прозвучала в его адрес от девушки, заявившей о пытках утюгом. Сама экспертиза, несмотря на то, что признала его вменяемым — установила аффективный характер его личности», — сообщил адвокат.