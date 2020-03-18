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СК сообщил о завершении расследования дела историка Соколова

Следствие по делу историка Олега Соколова завершено. Помимо убийства, его обвиняют в незаконном хранении оружия
Олег Соколов во время следственного эксперимента (Фото: Валентин Егоршин / ТАСС)

Следственный комитет отчитался о завершении расследования дела экс-доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки. Сообщение об этом размещено на сайте СК.

«По данным следствия, Олег Соколов совершил убийство аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко. В ходе следствия он признал свою вину», — сообщили в ведомстве.

Дело Соколова направили в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Обвинения историку СК предъявил по ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 222 УК РФ (убийство, незаконное приобретение и хранение оружия).

«Действительно, все стороны закончили свое ознакомление с материалами дела, и следствие направило в прокуратуру на утверждение обвинительное заключение», — сообщил РБК адвокат Соколова Александр Почуев.

Олег Соколов — бывший доцент СПбГУ, которому предъявлено обвинение в убийстве аспирантки этого вуза. Его задержали 9 ноября 2019-го, когда он пытался утопить в Мойке рюкзак с двумя отрезанными женскими руками. После этого его уволили из университета. Соколов находится в СИЗО.

Следственный эксперимент с обвиняемым в убийстве Соколовым. Фоторепортаж
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Соколов после задержания написал явку с повинной и признался в том, что убил 24-летнюю аспирантку СПбГУ и свою бывшую ученицу Анастасию Ещенко, с которой состоял в отношениях. Брат убитой в разговоре с РБК утверждал, что убийство произошло на почве ревности.

В конце февраля адвокат Соколова рассказал, что его подзащитный написал биографический роман о любви, однако публикация книги не состоится, пока не будет получено согласие родственников погибшей.

Авторы: Георгий Тадтаев, Екатерина Костина
Теги: убийство, Следственный комитет
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Адвокат сообщил о завершении следствия по делу историка Соколова
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Историку Соколову предъявили обвинение в незаконном хранении оружия
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