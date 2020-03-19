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Мишустин оставил рейсы из Москвы в Дубай вместо Абу-Даби

Фото: Robert Cianflone / Getty Images

Премьер-министр Михаил Мишустин изменил поручение, согласно которому Россия временно ограничит авиасообщение с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Документ опубликован на сайте правительства.

Кабмин планировал сохранить перелеты в Абу-Даби. Однако в итоге Мишустин поручил Минтрансу и Росавиации оставить регулярные рейсы из Москвы в Дубай. Они будут осуществляться через терминал F аэропорта Шереметьево.

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Помимо этого исключение сделали для чартерных рейсов при условии, что с их помощью в ОАЭ вернут граждан Эмиратов и других государств, а также вывезут россиян домой.

Ограничение авиасообщения с ОАЭ, а также с США и Великобританией вступит в силу в полночь 20 марта. Правительство оставит рейсы до Нью-Йорка и обратно, а также сохранит авиасообщение с Лондоном. Все перелеты будут проходить через Шереметьево.

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Впоследствии «Аэрофлот» объявил, что с 24 марта прекратит рейсы в Вашингтон, с 29 марта остановит перелеты из Москвы в Лос-Анджелес и Майами.

Помимо этого с 16 марта Россия ограничила полеты в страны Евросоюза из-за распространения нового типа коронавируса.

Теги: Михаил Мишустин, авиасообщение, ОАЭ, Дубай
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