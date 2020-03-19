Мишустин оставил рейсы из Москвы в Дубай вместо Абу-Даби

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Премьер-министр Михаил Мишустин изменил поручение, согласно которому Россия временно ограничит авиасообщение с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Документ опубликован на сайте правительства.

Кабмин планировал сохранить перелеты в Абу-Даби. Однако в итоге Мишустин поручил Минтрансу и Росавиации оставить регулярные рейсы из Москвы в Дубай. Они будут осуществляться через терминал F аэропорта Шереметьево.

Помимо этого исключение сделали для чартерных рейсов при условии, что с их помощью в ОАЭ вернут граждан Эмиратов и других государств, а также вывезут россиян домой.

Ограничение авиасообщения с ОАЭ, а также с США и Великобританией вступит в силу в полночь 20 марта. Правительство оставит рейсы до Нью-Йорка и обратно, а также сохранит авиасообщение с Лондоном. Все перелеты будут проходить через Шереметьево.