Роспотребнадзор обязал туристов сообщать данные о поездке за границу

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Вернувшиеся из-за границы россияне должны незамедлительно сообщать о себе на региональную «горячую линию», говорится в постановлении главного государственного санитарного врача, главы Роспотребнадзора Анны Поповой, опубликованном на официальном портале нормативных актов.

После путешествия необходимо сообщить о месте и датах пребывания за рубежом, а также предоставить контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому граждане должны сообщать властям о возвращении из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, передавать свои контактные данные, а также сведения о месте и датах пребывания за границей на горячую линию города. Позже заместитель мэра столицы объявила, что эти сведения также можно сообщить, заполнив анкету онлайн.

Кроме того, Роспотребнадзор обязал губернаторов регионов организовать проверку на наличие коронавируса всех россиян с симптомами ОРВИ, вернувшихся из-за рубежа в течение месяца. Помимо этого, анализ на COVID-19 нужно провести всем людям, в течение двух недель вернувшимся или прибывшим транзитом из стран Европы.