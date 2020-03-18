«Аэрофлот» временно прекратит летать в Майами, Лос-Анжелес и Вашингтон

«Аэрофлот» с конца марта прекращает авиасообщение со всеми городами США кроме Нью-Йорка из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в официальном сообщении компании.

С 24 марта перевозчик прекратит полеты в Вашингтон, а с 29 марта отменят все регулярные рейсы из российской столицы в Майами и Лос-Анджелес. С этого дня сохранятся только рейсы Москва — Нью-Йорк — Москва.

«Аэрофлот» просит своих пассажиров регулярно проверять бронирование на сайте компании.

Ранее правительство России приняло решение временно ограничить авиасообщение с Великобританией, США и Объединенными Арабскими Эмиратами. Регулярные полеты отменяются с полуночи 20 марта.