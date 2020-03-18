В Кремле ответили на обвинения России в дезинформации по коронавирусу

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал голословными обвинения в том, что Россия развернула информационную кампанию по дестабилизации ситуации на Западе в связи с коронавирусом, передает корреспондент РБК.

«По идее, в нынешней ситуации эта русофобская одержимость как-то должна была пойти на спад, но, видимо, не идет», — отметил официальный представитель Кремля. Он добавил, что не может комментировать эту информацию «с точки зрения здравого смысла».

Так Песков прокомментировал закрытый доклад ЕС, опубликованный Financial Times, в котором говорится, что прокремлевские СМИ развернули кампанию по дезинформации, распространяя неверные данные о том, как страны Запада борются с распространением коронавируса. По данным газеты, авторы доклада считают, что целью этой кампании является распространение паники и страха, а также попытка разделить европейское общество.

Как утверждается в документе, основные распространители дезинформации — аккаунты в соцсетях, которые формируют представление о коронавирусе как об искусственной болезни, превращенной в оружие.

