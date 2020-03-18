В Узбекистане суд приговорил Гульнару Каримову к 13 годам тюрьмы

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 марта
USD ЦБ: 77,21 (+3,32) Quote, 12:23
Курс евро на 19 марта
EUR ЦБ: 84,89 (+2,58) Quote, 12:23
В Москве за сутки подтвердили 31 случай заражения коронавирусом Общество, 14:57 ЦИК поддержал кандидатуру Юрия Ермолова на пост главы Мосгоризбиркома Политика, 14:54 Роскосмос рассекретил документы о первом выходе в открытый космос Общество, 14:52 Кремль пообещал изучить возможность переноса сроков призыва в армию Общество, 14:49 Песков сообщил детали о сдаче анализов на коронавирус в Кремле Общество, 14:41 В России число заразившихся коронавирусом увеличилось на 33 человека Общество, 14:36 «AliExpress Россия» заблокирует спекулирующих на коронавирусе продавцов Общество, 14:34 Почему ИТ-стартапы уходят в сельское хозяйство РБК и Россельхозбанк, 14:32 Курс евро превысил ₽86 впервые с февраля 2016 года Quote, 14:28 «Ак Барс» попросил КХЛ завершить сезон без определения победителя Спорт, 14:24 Хроники карантина: чем знаменитости заняты взаперти Стиль, 14:23 ВЦИОМ назвал число готовых вновь проголосовать за присоединение крымчан Общество, 14:17 Как заводу экономить за счет переработки товаров на таможенной территории Pro, 14:06 Собянин попросил компании Москвы перевести сотрудников на удаленку Общество, 14:05
Общество ,  
0 

В Узбекистане суд приговорил Гульнару Каримову к 13 годам тюрьмы

Гульнара Каримова (Фото: Yves Forestier / Getty Images)

Ташкентский городской суд приговорил дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнару к 13 годам тюремного заключения по делу о создании преступного сообщества. Об этом сообщается на сайте Верховного суда республики.

Суд изучил материалы дела и признал Каримову виновной в организации преступного сообщества, вымогательстве, хищениях. «Приговором суда Гульнаре Каримовой назначено наказание в виде 13 лет 4 месяцев лишения свободы», — говорится в сообщении.

С учетом норм уголовного законодательства страны, а также в соответствии с совокупностью наказаний, назначенных по нескольким преступлениям и ранее вынесенным приговорам, суд определил, что срок наказания для Каримовой исчисляется с 21 августа 2015 года.

Остальным фигурантам дела также назначили наказание от 17 до 20 лет лишения свободы.

В Узбекистане завершилось расследование еще одного дела против Каримовой
Общество

Гульнару Каримову еще в 2015 году приговорили к пяти годам лишения свободы, признав виновной в содействии группировке, занимающейся хищениями, растратой госсредств и уклонениями от налогов. Позднее, в 2017 году, Каримову приговорили еще на пять лет, разрешив отбывать наказание дома у дочери. Однако в марте 2019 года наказание ужесточили, переведя ее в колонию за нарушение условий режима.

Пленная принцесса: как Гульнара Каримова потеряла власть и бизнес
Политика

В августе 2019 года против Каримовой завели новые дела, обвинив в отмывании преступных доходов за рубежом. Расследование дела Генпрокуратура Узбекистана завершила в январе 2020 года.

Каримова обращалась к нынешнему главе государства Шавкату Мирзиёеву с просьбой помочь ей выйти на свободу.

Теги: суд, Узбекистан, приговор, президент, дочь
Материалы по теме
Президент Узбекистана назвал период правления Каримова временами страха
Политика
Против Гульнары Каримовой возбудили новые уголовные дела
Общество
В Узбекистане завершилось расследование еще одного дела против Каримовой
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter