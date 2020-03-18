В Узбекистане суд приговорил Гульнару Каримову к 13 годам тюрьмы

Гульнара Каримова (Фото: Yves Forestier / Getty Images)

Ташкентский городской суд приговорил дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнару к 13 годам тюремного заключения по делу о создании преступного сообщества. Об этом сообщается на сайте Верховного суда республики.

Суд изучил материалы дела и признал Каримову виновной в организации преступного сообщества, вымогательстве, хищениях. «Приговором суда Гульнаре Каримовой назначено наказание в виде 13 лет 4 месяцев лишения свободы», — говорится в сообщении.

С учетом норм уголовного законодательства страны, а также в соответствии с совокупностью наказаний, назначенных по нескольким преступлениям и ранее вынесенным приговорам, суд определил, что срок наказания для Каримовой исчисляется с 21 августа 2015 года.

Остальным фигурантам дела также назначили наказание от 17 до 20 лет лишения свободы.