Умер Эдуард Лимонов

Писатель, лидер партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов умер в возрасте 77 лет

Эдуард Лимонов (Фото: Роман Демьяненко / ТАСС )

Умер политик, писатель Эдуард Лимонов. Об этом сообщил РБК его помощник Дмитрий Сидоренко. По его словам, это произошло сегодня, 17 марта. Причину смерти он не уточнил.

О смерти Лимонова также в своем Facebook сообщил депутат Сергей Шаргунов.

«Это, к сожалению, случилось примерно полчаса назад в больнице в Москве. Он до последнего был на связи, разговаривал, с ним можно было списываться. Оставался в здравом и ясном уме», — рассказал Шаргунов ТАСС.

Свою последнюю запись на Facebook Лимонов сделал 13 марта. В ней он рассказал, что заключил договор на издание своей новой книги «Старик путешествует».

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