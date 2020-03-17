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Умер Эдуард Лимонов

Писатель, лидер партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов умер в возрасте 77 лет
Эдуард Лимонов (Фото: Роман Демьяненко / ТАСС )

Умер политик, писатель Эдуард Лимонов. Об этом сообщил РБК его помощник Дмитрий Сидоренко. По его словам, это произошло сегодня, 17 марта. Причину смерти он не уточнил.

О смерти Лимонова также в своем Facebook сообщил депутат Сергей Шаргунов.

«Это, к сожалению, случилось примерно полчаса назад в больнице в Москве. Он до последнего был на связи, разговаривал, с ним можно было списываться. Оставался в здравом и ясном уме», — рассказал Шаргунов ТАСС.

Свою последнюю запись на Facebook Лимонов сделал 13 марта. В ней он рассказал, что заключил договор на издание своей новой книги «Старик путешествует».

Запись в facebook пользователя eduard.limonov

Писатель Дмитрий Быков в разговоре с РБК охарактеризовал Лимонова как сложного, великолепного и «невыносимого человека».

«В молодые годы это был гениальный писатель. Его роман «Это я, Эдичка» был совершенно замечательный. Я с ним немного встречалась. Мне показалось, это был не самый умный человек на свете, но очень талантливый», — рассказала о Лимонове РБК писательница Людмила Улицкая.

Материал дополняется.

Авторы: Любовь Порываева, Владислав Гордеев, Майя Бобенко
Теги: смерть, Эдуард Лимонов, политика
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