Путин дал оценку мерам по сдерживанию коронавируса в России

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Меры, которые были предприняты в России для сдерживания коронавирусной инфекции COVID-19, были своевременными. Об этом заявил Владимир Путин, выступая в правительстве во вторник, передает корреспондент РБК.

По его словам, вирусы не имеют государственных границ, что наглядно продемонстрировала нынешняя ситуация, к которой привели перемещения людей по всему миру.

«Благодаря оперативным мерам, принятым заранее уже в первые недели развития эпидемии в мире, нам удалось сдержать массовое, хочу подчеркнуть — именно массовое проникновение и распространение болезни в России», — заявил Путин.

Президент отметил, что в целом в стране эпидемиологическая ситуация остается под контролем.