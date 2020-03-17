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Путин дал оценку мерам по сдерживанию коронавируса в России

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Меры, которые были предприняты в России для сдерживания коронавирусной инфекции COVID-19, были своевременными. Об этом заявил Владимир Путин, выступая в правительстве во вторник, передает корреспондент РБК.

По его словам, вирусы не имеют государственных границ, что наглядно продемонстрировала нынешняя ситуация, к которой привели перемещения людей по всему миру.

«Благодаря оперативным мерам, принятым заранее уже в первые недели развития эпидемии в мире, нам удалось сдержать массовое, хочу подчеркнуть — именно массовое проникновение и распространение болезни в России», — заявил Путин.

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Президент отметил, что в целом в стране эпидемиологическая ситуация остается под контролем.

До этого Путин оправдал чрезвычайные меры, которые принимают власти европейских стран для борьбы с вирусом. Он пожелал иностранным коллегам успехов в тяжелой обстановке, вызванной заболеванием.

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По последней информации, озвученной вице-премьером Татьяной Голиковой 17 марта, в России подтверждены 114 случаев заболевания COVID-19 — их число выросло за сутки на 21.

Всего случаи заражения зафиксировали в 26 регионах. Среди них лидируют Москва и Подмосковье. Большинство — 104 человека — заразились за пределами России. При этом пять заболевших уже вылечились.

Теги: коронавирус, Владимир Путин, Россия
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