Путин назвал оправданными меры по борьбе с коронавирусом в Европе

Мадрид, Испания (Фото: Pablo Blazquez Dominguez / Getty Images)

Президент Владимир Путин назвал оправданными чрезвычайные меры, которые предприняли власти европейских стран из-за распространения коронавируса, передает корреспондент РБК.

«Мы видим, как развивается ситуация: большинство государств уже столкнулись с последствиями эпидемии», — сказал он на заседании в правительстве.

По словам Путина, в европейских странах складывается тяжелая обстановка из-за резкого роста числа заболевших.

«Очевидно, что такие меры оправданы и продиктованы объективными обстоятельствами. Мы, безусловно, желаем нашим коллегам успехов на этом пути в борьбе с инфекцией», — сказал он.

Он отметил, что эта внешняя угроза не обошла Россию. «Однако благодаря принятым заранее оперативным мерам нам удалось сдержать массовое распространение», — сказал Путин, добавив, что в целом ситуация с коронавирусом в стране находится под контролем.