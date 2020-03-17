Третьяковская галерея закроется из-за коронавируса

Государственная Третьяковская галерея (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Третьяковская галерея и ее малые музеи закрываются из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте галереи.

Галерея будет закрыта с 18 марта по 10 апреля вместе с домом-музеем Виктора Васнецова и музеем-квартирой Аполлинария Васнецова в рамках выполнения рекомендаций правительства. Посетители могут сдать билеты в музеи через онлайн форму или обратится в кассу. Оформить возврат теперь разрешается в день посещения.

Мэр Москвы Сергей Собянин 16 марта расширил меры по борьбе с коронавирусом. Все общеобразовательные школы, спортшколы и учреждения дополнительного образования будут полностью закрыты с 21 марта по 12 апреля. С 16 марта московские школы уже перешли на свободное посещение.

Кроме того, в Москве и Подмосковье до 10 апреля запрещено проведение мероприятий с количеством участников более 50 человек.