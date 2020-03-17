Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 17 марта
Погибшие и пострадавшие
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По информации Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зарегистрированы 80 881 подтвержденных случаев заболевания. Число заразившихся во всем мире, согласно данным SCMP, превысило 179 тыс. человек.
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По данным Всемирной организации здравоохранения на 16 марта, за пределами Китая выявлены 86 434 инфицированных, в мире за сутки подтверждено 13 874 новых случая. Всего носители инфекции обнаружены в 151 стране и территории (плюс 4 за сутки). За пределами КНР от коронавируса скончался 3388 человек (плюс 848 за сутки).
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Всего умерли 7721 человек (данные SCMP).