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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 17 марта

Число зараженных в России увеличилось до 93 человек, правительство закрывает границы для иностранцев. Главное — в материале РБК
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Погибшие и пострадавшие

  • По информации Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зарегистрированы 80 881 подтвержденных случаев заболевания. Число заразившихся во всем мире, согласно данным SCMP, превысило 179 тыс. человек.

  • По данным Всемирной организации здравоохранения на 16 марта, за пределами Китая выявлены 86 434 инфицированных, в мире за сутки подтверждено 13 874 новых случая. Всего носители инфекции обнаружены в 151 стране и территории (плюс 4 за сутки). За пределами КНР от коронавируса скончался 3388 человек (плюс 848 за сутки).

  • Всего умерли 7721 человек (данные SCMP).

Ситуация в России

  • Россия с 18 марта по 1 мая ограничивает въезд иностранцев и лиц без гражданства. Исключение будет сделано для дипломатов, водителей грузовых автомобилей, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад, а также для лиц, следующих на похороны и транзитных пассажиров. Общее количество зараженных коронавирусом в России выросло до 93 человек, сообщила накануне вице-премьер Татьяна Голикова.

  • Российский Минсельхоз распорядился создать в каждом регионе запас продуктов на два месяца. В министерстве создан оперативный штаб, который должен следить за ситуацией на продовольственных рынках.

  • Перевозчики продолжают ограничивать международное сообщение. «Аэрофлот» в дополнение к ранее отмененным рейсам приостановит полеты в Ригу, Белград, Любляну, Тиват и Ларнаку и семь городов Казахстана. РЖД также отменили пассажирские поезда в Казахстан.

Ситуация в других странах

  • Страны Шенгенской зоны и ЕС закрывают границы для иностранцев. Ограничения введены на 30 дней. Границы закрыла и Канада. Во Франции c 17 марта введут ограничения на перемещение людей по территории страны сроком на две недели из-за распространения коронавируса.

  • После того, как президент США Дональд Трамп не исключил возможность новой рецессии, на американских биржах произошел рекордный обвал. Ключевые американские индексы обрушились более чем на 10%

  • Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинским бизнесменам с просьбой выделить около $500 млн для борьбы с распространением нового типа коронавируса.



    Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, последние новости, главные новости
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