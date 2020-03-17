Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 17 марта

Россия с 18 марта по 1 мая ограничивает въезд иностранцев и лиц без гражданства. Исключение будет сделано для дипломатов, водителей грузовых автомобилей, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад, а также для лиц, следующих на похороны и транзитных пассажиров. Общее количество зараженных коронавирусом в России выросло до 93 человек, сообщила накануне вице-премьер Татьяна Голикова.