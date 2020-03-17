СМИ узнали условия ввода полного карантина в Москве

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Власти Москвы отрабатывают план введения жесткого карантина в столице в том случае, если число заболевших «критически» вырастет к пятнице, 20 марта. Об этом сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на источник в московской мэрии, федерального чиновника и собеседника, близкого к кабинету министров.

В московском оперативном штабе по предупреждению распространения коронавируса отказались прокомментировать РБК эту информацию.

Среди возможных мер, которые перечисляют «Открытые медиа», — полный перевод сотрудников предприятий, не задействованных в жизнеобеспечении города, на работу из дома. Все госуслуги в МФЦ будут переведены в онлайн-формат. Также, по информации издания, власти изучают возможность ограничения работы торговых центров, закрытие баров, кафе и ресторанов. Среди наиболее жестких мер — прекращение работы общественного транспорта, в том числе метро, и ограничение сообщения с соседними областями.

В понедельник, 16 марта, столичные власти ввели новые меры по борьбе с распространением коронавируса, в том числе запрет на проведение массовых мероприятий численностью более 50 человек и закрытие всех школ с 21 марта.