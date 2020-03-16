Сыгравшая девушку Бонда актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

Актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко, хорошо известная российскому зрителю по роли девушки Бонда в картине «Квант милосердия», заразилась китайским коронавирусом 2019-nCoV. Об этом она сообщила в своем Instagram.

https://www.instagram.com/p/B9w1fGQhllp/

По словам актрисы, она сидит дома на карантине уже неделю после положительного теста на коронавирус.

«Температура и слабость — мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это всерьез!», — написала Куриленко.

Ранее 12 марта голливудский актер Том Хэнкс сообщил, что он вместе с супругой заразились коронавирусом.