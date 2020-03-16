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Сыгравшая девушку Бонда актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

Актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко, хорошо известная российскому зрителю по роли девушки Бонда в картине «Квант милосердия», заразилась китайским коронавирусом 2019-nCoV. Об этом она сообщила в своем Instagram.

https://www.instagram.com/p/B9w1fGQhllp/

По словам актрисы, она сидит дома на карантине уже неделю после положительного теста на коронавирус.

«Температура и слабость — мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это всерьез!», — написала Куриленко.

Ранее 12 марта голливудский актер Том Хэнкс сообщил, что он вместе с супругой заразились коронавирусом.

Вместе со своей женой Ритой Уилсон актер находится в Австралии, где участвует в съемках фильма об Элвисе Пресли. У супругов ухудшилось самочувствие, Уилсон жаловалась на высокую температуру, озноб, а Хэнкс говорил о болях в спине и слабости.

После этих симптомов звездная пара сдала тест на коронавирус, который оказался положительным. Сейчас Хэнкс и Уилсон находятся на карантине. Актер заявил, что они пробудут в изоляции столько, сколько потребуется.

Теги: коронавирус, заражение, актриса
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