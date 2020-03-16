МИД Белоруссии выразил сожаление из-за решения России закрыть границу

МИД Белоруссии (Фото: belarusmfa / Facebook)

Министерство иностранных дел Белоруссии сожалеет о решении российских властей частично закрыть границу с республикой. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря белорусского внешнеполитического ведомства Анатолия Глаза. Оно опубликовано на сайте МИД страны.

В сообщении отмечается, что белорусская сторона ждет от России конкретной информации о параметрах выполнения введенного ограничения.

О решении приостановить свободное перемещение людей на границе России и Белоруссии 16 марта объявил председатель российского правительства Михаил Мишустин.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ответ на меру Москвы заявил, что «мир с ума сошел от коронавируса». По его словам, закрытие границ не является эффективной мерой по борьбе с заболеванием. Гораздо важнее, по мнению президента, оперативно выявлять случаи заболевания и размещать заразившихся на карантин. Закрыться от коронавируса «все равно невозможно», отметил он.