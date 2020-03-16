В России запустят сайт с оперативной информацией о коронавирусе

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Правительство запустит сайт, на котором будут публиковаться оперативные данные о ситуации с коронавирусом в России. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко во время заседания координационного совета по противодействию распространению инфекции, передает ТАСС.

«Задача — информировать людей о профилактике коронавируса, вести работу по опровержению слухов и ложной информации. Вся информация о работе комиссии будет сосредоточена на едином портале стопкоронавирус.рф», — заявил он.

По словам Чернышенко, на этом ресурсе будет «отражаться реальная картина по ситуации в стране и за рубежом».

Кроме того, рассказал вице-премьер, завершена работа по запуску единой бесплатной горячей линии. «Ее номер 8-800-2000-112. Если даете добро, готовы запускать», — сказал Чернышенко. Премьер-министр Михаил Мишустин ответил: «Конечно».