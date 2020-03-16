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В России запустят сайт с оперативной информацией о коронавирусе

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Правительство запустит сайт, на котором будут публиковаться оперативные данные о ситуации с коронавирусом в России. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко во время заседания координационного совета по противодействию распространению инфекции, передает ТАСС.

«Задача — информировать людей о профилактике коронавируса, вести работу по опровержению слухов и ложной информации. Вся информация о работе комиссии будет сосредоточена на едином портале стопкоронавирус.рф», — заявил он.

По словам Чернышенко, на этом ресурсе будет «отражаться реальная картина по ситуации в стране и за рубежом».

Кроме того, рассказал вице-премьер, завершена работа по запуску единой бесплатной горячей линии. «Ее номер 8-800-2000-112. Если даете добро, готовы запускать», — сказал Чернышенко. Премьер-министр Михаил Мишустин ответил: «Конечно».

Меры по борьбе с коронавирусом в России и мире. Главное
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О создании координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве Мишустин объявил 14 марта. В тот же день премьер-министр утвердил его состав. Возглавляет эту структуру также премьер.

В совет при правительстве вошли первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, министр транспорта Евгений Дитрих, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Роспотребнадзора Анна Попова и другие министры и чиновники.

Объясняя смысл создания еще одной новой структуры по борьбе с коронавирусом, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что совет при правительстве также будет координировать работу с регионами.

Всего, согласно обновленным данным Минздрава, общее количество зараженных коронавирусом в России выросло до 93 человек. 86 случаев заражения связаны с визитами россиян за границу. Под медицинским наблюдением из-за коронавируса находятся около 15 тыс. человек.

Теги: коронавирус, правительство
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