Кремль назвал «необразцовыми» меры Киева по борьбе с коронавирусом

Фото: Олег Яковлев / РБК

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков усомнился в том, что предпринимаемые Киевом меры по предотвращению распространения коронавируса в стране следует брать за образец, передает корреспондент РБК.

Журналисты задали пресс-секретарю вопрос, принимают ли российские власти достаточно мер для борьбы с коронавирусом. В качестве примера они привели большое количество ограничений, введенных на территории Украины.

«Здесь очень важны наработки других стран в плане противодействия. Страны применяют самый разнообразный набор мер <...> Вряд ли ситуацию у наших украинских коллег можно считать образцовой», — заявил Песков.

Он переадресовал вопрос в Координационный совет по борьбе с коронавирусом при правительстве России.

Материал дополняется