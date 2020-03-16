Вирус из Китая , 16 мар, 13:34
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Кремль назвал «необразцовыми» меры Киева по борьбе с коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков усомнился в том, что предпринимаемые Киевом меры по предотвращению распространения коронавируса в стране следует брать за образец, передает корреспондент РБК.
Журналисты задали пресс-секретарю вопрос, принимают ли российские власти достаточно мер для борьбы с коронавирусом. В качестве примера они привели большое количество ограничений, введенных на территории Украины.
«Здесь очень важны наработки других стран в плане противодействия. Страны применяют самый разнообразный набор мер <...> Вряд ли ситуацию у наших украинских коллег можно считать образцовой», — заявил Песков.
Он переадресовал вопрос в Координационный совет по борьбе с коронавирусом при правительстве России.
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