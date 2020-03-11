В Киеве школьников переведут на дистанционное обучение из-за коронавируса

Превентивные меры вступят в силу с 12 марта. Пока в Киеве не зарегистрировано ни одного случая коронавируса

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В Киеве с 12 марта введут ограничительные меры, чтобы предотвратить возможное распространение коронавируса. Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Facebook.

«Хотя в Киеве пока не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом, мы решили не ждать и обезопасить жителей города», — написал он, добавив, что предварительно превентивные меры будут действовать до конца марта.

Так, в киевских школах, университетах, детских садах, спортивных и художественных организациях «будет временно ограничен образовательный процесс». В чем будут заключаться ограничения, Кличко не уточнил. Он отметил, что школьники и студенты вузов смогут продолжить обучение дистанционно, пишет «112 Украина».

В Киеве также будет ограничено проведение массовых мероприятий, в том числе концертов, конференций, кинопоказов. Власти распорядились закрыть торговые и развлекательные центры.