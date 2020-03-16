Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 марта
USD ЦБ: 73,19 (-0,84) Quote, 13 мар, 12:25
Курс евро на 14 марта
EUR ЦБ: 81,86 (-1,8) Quote, 13 мар, 12:25
Кадастровая палата представила обновленный интерактивный сервис карт Общество, 08:01 Роскачество описало маркетинговые уловки производителей Общество, 08:01 Крупной торговой сети доначислили «налог с украденных товаров» Экономика, 08:00 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 08:00 «Адская удаленка»: почему китайцы не хотят работать из дома — Bloomberg Pro, 07:53 Под Иркутском женщина без прав сбила двух школьниц на тротуаре Общество, 07:26 МИД попросили частично приостановить конвенцию о дорожном движении Технологии и медиа, 07:03 В Госдуме поддержали идею уведомления граждан о размере их пенсии Общество, 07:02 Китайский коронавирус. Самое актуальное на 16 марта Общество, 06:40 У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,1 Общество, 06:37 Китай показал худшие экономические показатели за 30 лет Экономика, 06:20 СМИ сообщили об огромных очередях на границе Украины и Польши Общество, 06:13 Власти предложили закупить мусорные баки для регионов на ₽12 млрд Бизнес, 06:00 Сандерс заявил о неготовности системы здравоохранения США к коронавирусу Политика, 05:32
Общество ,  
0 

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Госсовет займется коронавирусом, ФРС США максимально снизила ставку, какие потери ждут банки, где может пройти встреча «ядерной пятерки»; главные новости — в обзоре РБК

Путин поручил создать рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом

В рамках Госсовета будет создана рабочая группа по противодействию распространению коронавируса. Распоряжение подписал президент Владимир Путин. Руководителем группы назначен мэр Москвы Сергей Собянин.

  • В группу из 19 человек, в частности, войдут первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко. Принять участие в работе группы также рекомендуется руководителям регионов, на чьей территории были выявлены случаи заражения.
  • Накануне премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что совместных действий Минздрава и Роспотребнадзора уже недостаточно для борьбы с коронавирусом, поэтому правительство создаст координационный совет.
  • По последним данным, в России зафиксировано 63 случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в мире количество зараженных превысило 168 тыс. человек, умерли 6506 человек.


Китайский коронавирус. Самое актуальное на 16 марта
Общество

ФРС США экстренно снизила ставку почти до нуля

Федеральная резервная система (ФРС), выполняющая в США функции Центробанка, на внеплановом заседании объявила о дополнительных мерах по защите экономики от влияния коронавируса.

  • ФРС снизила целевой диапазон ставки по федеральным фондам сразу на 1 п.п., до 0-0,25%. Это второе за месяц снижение базовой процентной ставки.
  • Банки смогут получить чрезвычайные заимствования по пониженной ставке через так называемое дисконтное окно (discount window). А резервные требования к банкам (доля средств, которые банк обязан держать в резерве у ФРС) теперь снижены до нуля с текущих 10%.
  • Федрезерв также увеличит свой портфель гособлигаций США (минимум на $500 млрд) и ипотечных облигаций (на $200 млрд).
  • По версии ФРС, озвученные меры помогут поддержать кредитование домохозяйств и бизнеса в стране.

Эксперты назвали потери российских банков от цен на нефть и коронавируса

Банки столкнутся со снижением прибыли и торможением одного из самых доходных бизнесов — розничного кредитования. К этому приведут пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 и разрыв сделки ОПЕК+, пишут аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА».

  • По их мнению, эти две причины напрямую влияют на экономику России и «в конечном итоге приводят к обесценению рубля». Из-за этого ухудшится положение компаний, ускорится инфляция, упадут реальные располагаемые доходы населения, что осложнит выплаты по кредитам.
  • В этом году «Эксперт РА» ждет существенного замедления темпов роста розничного кредитования. На выдачу ипотечных кредитов, помимо прочего, будут давить рост цен на недвижимость, слабый платежный спрос и введение повышенных коэффициентов риска для закредитованных заемщиков.
  • Потребительское кредитование может замедлиться до 10% с нынешних 21% из-за действия показателя долговой нагрузки и ухудшения качества заемщиков.

Посол США заявил об идее Трампа провести саммит «пятерки» в Нью-Йорке

Встреча лидеров «ядерной пятерки» (России, США, Китая, Великобритании и Франции) могла бы пройти на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Это позволило бы подключить к разговору Китай. О такой идее Дональда Трампа в интервью «Коммерсанту» рассказал посол США в России Джон Салливан.

  • По его словам, пока стороны не согласовали ни место, ни время проведения встречи. Речь на ней может пойти о вопросах контроля над вооружениями, в том числе о продлении СНВ-3.
  • Москва и Вашингтон продолжают обсуждать подключение Пекина к соглашению. «Как я понимаю, у российской стороны нет принципиальных возражений против участия Китая, но она полагает, что убедить Пекин подключиться к переговорам по этой теме должен Вашингтон», — добавил дипломат.
  • С идеей провести такую встречу выступал российский президент Владимир Путин. 23 января он заявил, что на странах-основателях ООН и постоянных членах Совбеза лежит «особая ответственность по сохранению цивилизации».
Теги: главные новости, последние новости
Материалы по теме
ФРС США экстренно снизила ставку почти до нуля
Экономика
Путин поручил создать рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом
Политика
Эксперты назвали потери российских банков от цен на нефть и коронавируса
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter