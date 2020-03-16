Что случилось за ночь. Главные новости РБК

ФРС США экстренно снизила ставку почти до нуля

Федеральная резервная система (ФРС), выполняющая в США функции Центробанка, на внеплановом заседании объявила о дополнительных мерах по защите экономики от влияния коронавируса.

ФРС снизила целевой диапазон ставки по федеральным фондам сразу на 1 п.п., до 0-0,25%. Это второе за месяц снижение базовой процентной ставки.

Банки смогут получить чрезвычайные заимствования по пониженной ставке через так называемое дисконтное окно (discount window). А резервные требования к банкам (доля средств, которые банк обязан держать в резерве у ФРС) теперь снижены до нуля с текущих 10%.

Федрезерв также увеличит свой портфель гособлигаций США (минимум на $500 млрд) и ипотечных облигаций (на $200 млрд).

По версии ФРС, озвученные меры помогут поддержать кредитование домохозяйств и бизнеса в стране.

Эксперты назвали потери российских банков от цен на нефть и коронавируса

Банки столкнутся со снижением прибыли и торможением одного из самых доходных бизнесов — розничного кредитования. К этому приведут пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 и разрыв сделки ОПЕК+, пишут аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА».

По их мнению, эти две причины напрямую влияют на экономику России и «в конечном итоге приводят к обесценению рубля». Из-за этого ухудшится положение компаний, ускорится инфляция, упадут реальные располагаемые доходы населения, что осложнит выплаты по кредитам.

В этом году «Эксперт РА» ждет существенного замедления темпов роста розничного кредитования. На выдачу ипотечных кредитов, помимо прочего, будут давить рост цен на недвижимость, слабый платежный спрос и введение повышенных коэффициентов риска для закредитованных заемщиков.

Потребительское кредитование может замедлиться до 10% с нынешних 21% из-за действия показателя долговой нагрузки и ухудшения качества заемщиков.

Посол США заявил об идее Трампа провести саммит «пятерки» в Нью-Йорке

Встреча лидеров «ядерной пятерки» (России, США, Китая, Великобритании и Франции) могла бы пройти на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Это позволило бы подключить к разговору Китай. О такой идее Дональда Трампа в интервью «Коммерсанту» рассказал посол США в России Джон Салливан.