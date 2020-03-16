Китайский коронавирус. Самое актуальное на 16 марта

По данным Всемирной организации здравоохранения на 15 марта, за пределами Китая выявлено 72 649 инфицированных, в мире за сутки подтверждено 10982 новых случаев. Всего носители инфекции обнаружены в 143 странах и территориях (плюс 9 за сутки). За пределами КНР от коронавируса скончался 2 531 человек (плюс 333 за сутки).