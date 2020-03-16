Китайский коронавирус. Самое актуальное на 16 марта
Погибшие и пострадавшие
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По информации Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зарегистрировано 80 860 подтвержденных случаев заболевания. Число заразившихся во всем мире, согласно данным SCMP, превысило 168,7 тыс. человек.
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По данным Всемирной организации здравоохранения на 15 марта, за пределами Китая выявлено 72 649 инфицированных, в мире за сутки подтверждено 10982 новых случаев. Всего носители инфекции обнаружены в 143 странах и территориях (плюс 9 за сутки). За пределами КНР от коронавируса скончался 2 531 человек (плюс 333 за сутки).
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Умерли 6510 человек (данные SCMP).