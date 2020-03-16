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Китайский коронавирус. Самое актуальное на 16 марта

Число зараженных в России увеличилось до 63 человек. Путин создал рабочую группу Госсовета по коронавирусу — главное в материале РБК
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Погибшие и пострадавшие

  • По информации Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зарегистрировано 80 860 подтвержденных случаев заболевания. Число заразившихся во всем мире, согласно данным SCMP, превысило 168,7 тыс. человек.

  • По данным Всемирной организации здравоохранения на 15 марта, за пределами Китая выявлено 72 649 инфицированных, в мире за сутки подтверждено 10982 новых случаев. Всего носители инфекции обнаружены в 143 странах и территориях (плюс 9 за сутки). За пределами КНР от коронавируса скончался 2 531 человек (плюс 333 за сутки).

  • Умерли 6510 человек (данные SCMP).

Ситуация в России

  • Президент Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Госсовета России по противодействию распространению коронавирусу. Возглавил ее мэр Москвы Сергей Собянин.

  • За сутки в России выявили четыре новых случая заражения коронавирусом. Три из них зафиксированы в Московской области, один — в Тюменской. Общее число выявленных в России случаев заражения коронавирусом увеличилось до 63.

  • «Аэрофлот» принял решение приостановить полеты в ряд европейских городов, включая Франкфурт, Прагу, Осло, Вильнюс, Кишинев, Цюрих. Также «Аэрофлот» временно не будет совершать рейсы в города Узбекистана — Ташкент, Бухару и Самарканд.

Ситуация в других странах

  • Власти Германии приняли решение закрыть границу с Австрией, Францией и Швейцарией из-за распространения коронавируса. Об этом сообщили Der Spiegel и Bild.

  • Грузия решила временно приостановить перемещение граждан через границу с Россией из-за распространения коронавируса. Ограничительная мера вводится с 16 марта.

  • Центр по предупреждению и контролю заболеваний США (CDC) призвал организаторов отменить или перенести все массовые мероприятия с участием 50 человек и более.

  • Власти Казахстана приняли решение ввести чрезвычайное положение до 15 апреля. В стране зафиксированы восемь случаев заражения коронавирусом нового типа. Режим ЧП также введен в Словакии и Сербии, по всей Чехии объявлен карантин.


    Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, последние новости, главные новости
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