Терешкова обвинила критикующих ее поправку в нелюбви к России

Валентина Терешкова (Фото: duma.gov.ru)

Россияне, которые критикуют поправку, дающую возможность нынешнему президенту России Владимиру Путину вновь баллотироваться на выборах главы государства, не любят свою страну. Об этом заявила озвучившая инициативу депутат от партии «Единая Россия» Валентина Терешкова, передает ТАСС.

«Я об этих людях, которые не любят страну, а делают все для того, чтобы гадости делать, я не хочу о них даже говорить», — сказала депутат, отвечая на вопрос, как она относится к несогласным с ее поправкой.

Терешкова выступила с инициативой обнулить президентские сроки 10 марта. Депутат объяснила необходимость поправки «рисками непредсказуемости», при которых требуется «надежная страховка». В качестве такой «страховки» может выступить «нравственный моральный авторитет» российского президента, утверждает она. При этом, по мнению Терешковой, обнуление срока вовсе не означает того, что Путин вновь займет пост президента.

После предложения Терешковой депутаты Госдумы взяли перерыв, позднее в нижнюю палату приехал Путин. Он заявил, что поправку Терешковой принять можно, отметив, что ее должны одобрить россияне и Конституционный суд.