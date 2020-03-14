Музей «Гараж» в Москве временно закроют из-за коронавируса

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Музей современного искусства «Гараж» временно приостановит работу из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте музея.

«В ситуации возрастающего напряжения мы видим для себя только одну возможность минимизировать потенциальную опасность — на время приостановить публичную работу музея, образовательного центра, библиотеки и архива», — заявил директор «Гаража» Антон Белов. Он отметил, что ни у одного сотрудника музея не было обнаружено коронавирусной инфекции.

По словам Белова, во время закрытия музея его сотрудники продолжат вести аккаунты в социальных сетях, где будут рассказывать об искусстве в разных форматах. «Я очень надеюсь, что коронавирусная инфекция будет взята под контроль в ближайшее время. И пусть сейчас мы кажемся паникерами, нам важно сделать этот шаг», — добавил Белов.

С 5 марта в Москве действует режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Согласно документу, все граждане, которые прибыли из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании, а также лица, проживающие с ними, должны соблюдать режим самоизоляции на дому. Мэр столицы также ввел меры, которые запрещают проводить в городе спортивные, зрелищные, публичные и другие массовые мероприятия, число участников которых превышает 5 тыс. человек.