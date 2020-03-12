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Чехия приостановит прием документов на визу у россиян из-за коронавируса

Ограничения вступят в силу 14 марта для всех дипломатических представительств Чехии. Ранее в четверг в стране был объявлен режим чрезвычайной ситуации сроком на 30 дней
Здание посольства Чехии в России (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Чехия приостановит прием заявлений на получение виз из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает посольство Чехии в Москве со ссылкой на распоряжение правительства страны.

Мера будет касаться всех диппредставительств Чехии, включая визовые центры, говорится в сообщении. Ограничения вступят в силу 14 марта. Они будут касаться как краткосрочных, так и долгосрочных виз.

Также на сайте посольства говорится о том, что под запрет на выдачу виз попадут члены семей граждан ЕС.

Чехия объявила о введении в стране чрезвычайного положения сроком на 30 дней, мера уже вступила в силу. Она может быть продлена в случае одобрения нижней палатой парламента страны.

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Власти закроют въезд гражданам 15 стран, в том числе Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Испании, Австрии, Франции и Великобритании. Граждане Чехии также не смогут посещать эти государства, границы страны будут патрулироваться, для того чтобы предотвратить самовольное пересечение. Кроме того, запрещено проводить массовые мероприятия, если их численность превышает 30 человек, кроме заседаний госорганов, судов и похорон. Также будут регулироваться поставки медицинских препаратов и изделий.

Министр внутренних дел Ян Гамачек назвал происходящее в мире «кризисной ситуацией».

По информации премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, в стране зарегистрировано 96 случаев инфицирования новым типом коронавируса.

Всего в мире количество людей, зараженных коронавирусом, превысило 127 тыс. человек, умерли 4740 человек. Всемирная организация здравоохранения объявила ситуацию с коронавирусом пандемией.

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, Чехия, визы
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