Чехия приостановит прием документов на визу у россиян из-за коронавируса

Ограничения вступят в силу 14 марта для всех дипломатических представительств Чехии. Ранее в четверг в стране был объявлен режим чрезвычайной ситуации сроком на 30 дней

Здание посольства Чехии в России (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Чехия приостановит прием заявлений на получение виз из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает посольство Чехии в Москве со ссылкой на распоряжение правительства страны.

Мера будет касаться всех диппредставительств Чехии, включая визовые центры, говорится в сообщении. Ограничения вступят в силу 14 марта. Они будут касаться как краткосрочных, так и долгосрочных виз.

Также на сайте посольства говорится о том, что под запрет на выдачу виз попадут члены семей граждан ЕС.

Чехия объявила о введении в стране чрезвычайного положения сроком на 30 дней, мера уже вступила в силу. Она может быть продлена в случае одобрения нижней палатой парламента страны.