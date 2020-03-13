«Победа» приостановила полеты в Словакию и Чехию

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Лоукостер «Победа» приостановил рейсы из Москвы в Братиславу и Карловы Вары в связи с запретом правительств Словакии и Чехии на полеты в эти города, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.

Рейсы в Братиславу отменены с 13 марта по 28 марта, в Карловы Вары — с 18 марта по 11 апреля. Тем, кто сейчас находится в этих городах, предложен возврат денежных средств в полном объеме или альтернативные рейсы в Москву.

Так, из Братиславы в Россию можно добраться рейсами «Аэрофлота» по маршруту Вена — Москва в период с 13 по 18 марта. Вылетающим из Карловых Вар предлагаются специальные «вывозные» рейсы «Победы» из Праги в Москву с вылетом 15 и 16 марта или рейсы «Аэрофлота» по тому же маршруту с вылетом в период с 18 по 20 марта.

С 11 марта «Победа» также приостановила полеты из Москвы в Берлин, Баден-Баден, Кельн, Лейпциг, Мемминген и Жирону. Кроме того, авиакомпания приостановила сообщение с Германией, Испанией, Италией и Израилем.