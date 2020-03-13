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Политика ,  
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Bloomberg сообщил об отказе Индонезии приобрести российские Су-35

Администрация президента США Дональда Трампа вынудила Индонезию отказаться от приобретения у России 11 истребителей Су-35 на сумму около $1,1 млрд. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на чиновника, пожелавшего остаться неизвестным.

По словам собеседника агентства, решение об отмене сделки Джакарта приняла после того, как официальные представители США дали понять, что Индонезия может столкнуться с американскими санкциями из-за заключения контракта с российской стороной.

Кроме того, Индонезия отказалась от приобретения у Китая военно-морских патрульных катеров на сумму в $200 млн. Как сообщил собеседник Bloomberg, администрация президента Индонезии Джоко Видодо обеспокоена тем, что США намерены принять карательные меры в торгово-экономической сфере между двумя странами в том случае, если Джакарта пойдет на сделку с Китаем.

Официального подтверждения от российской или индонезийской сторон об отказе сделки не поступало.

Посол России в Индонезии Людмила Воробьева заявила, что США оказывают давление на страны, пожелавшие приобрести российскую оборонную технику.

«Цель ясна — заставить эти страны отказаться от получения оружия у России и вместо этого обратиться к Вашингтону. Конечно, это недобросовестная конкуренция, которая нарушает правила и нормы прозрачного и законного бизнеса», — сказала дипломат.

При этом в Госдепартаменте отказались комментировать данную информацию. В частности, американские дипломаты указали на то, что Вашингтон призывает союзников отказаться от военно-технического сотрудничества с Россией. В противном случае США пригрозили ввести ограничительные меры в соответствии с CAATSA (закон, позволяющий применять санкции против третьих стран, взаимодействующих с Москвой в ВТС).

«Ростех» сообщил о согласии Индонезии закупить истребители Су-35
Бизнес

Индонезия заключила сделку о поставке 11 российских Су-35 в феврале 2018 года.

В начале 2018 года октября «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника сообщил о сложностях, которые возникли при реализации контракта, заключенного Индонезией и Россией. По данным собеседников издания, договор оставался в силе, однако его реализацию пришлось отложить. По плану поставки должны были осуществляться в течение двух лет, при этом первый самолет Индонезия намеревалась получить еще к октябрю. Впоследствии глава индонезийского Минобороны Риамизард Риачуду заявил, что страна «никогда не отменит» сделку с Россией, пояснив, что сторонам необходимо решить последние координационные вопросы.

В ноябре того же года официальный представитель ВВС Индонезии Новян Самёга говорил о возможном срыве контракта по закупке российских истребителей из-за возможного введения санкций со стороны США против Джакарты в случае, если сделка с Москвой состоится. Министр отмечал, что в противном случае Индонезия будет вынуждена закупить «западные истребители».

Теги: Индонезия, Су-35
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Индонезия отказалась отменить покупку Су-35 вопреки угрозе санкций
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