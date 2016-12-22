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СМИ узнали о проблемах с поставкой Индонезии Су-35 из-за санкций США
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СМИ узнали о проблемах с поставкой Индонезии Су-35 из-за санкций США
Политика, 22:07
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СМИ узнали о проблемах с поставкой Индонезии Су-35 из-за санкций США
Под реализацию контракта на поставку 11 Су-35 Индонезии (стоимость сделки около $1,1 млрд) пока не удается получить коммерческий кредит. Потенциальные кредиторы опасаются вторичных санкций США, выяснил «Коммерсантъ»
Су-35 (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

При реализации контракта на поставку Индонезии российских Су-35 возникли сложности, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на двух топ-менеджеров оборонных предприятий и источник, близкий к аппарату правительства. Договор на поставку 11 истребителей сохраняется, но его реализация будет отсрочена.

Проблемы вызваны применением США закона «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), который предполагает введение вторичных санкций против тех, кто совершает существенные сделки с представителями российской оборонки. Существенность сделок определяет США. Так, за поставку ЗРК С-400 и Су-35 в Китай Департамент развития оборудования китайской армии и его директор попали под санкции. Поставка тех же комплексов в Индию опасений у Госдепа не вызвала; впрочем, контракт с индийской стороной Россия еще не подписала.

Само решение о закупке Су-35 в Индонезии, по данным источника издания в сфере военно-технического сотрудничества, было принято еще до CAATSA. Как писал РБК, конгресс разрешил Белому дому не применять санкции по закону CAATSA против стран, которые сокращают свои арсеналы российского оружия и сотрудничают с Вашингтоном. Но гарантии никому предоставлены не были.

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«Коммерсантъ» со ссылкой на собственную информацию писал, что Вашингтон уже пригрозил Индонезии санкциями за поставки российского самолета и за отказ от российского контракта обещал организовать поставку истребителей F-16.

Контракт на Су-35, оцениваемый в $1,1 млрд, был подписан в феврале этого года. Приблизительно половину контракта Индонезия оплатит встречными поставками каучука и пальмового масла, сообщали «Ведомости». Планировалось, что поставку осуществят в течение двух лет после подписания контракта, причем Индонезия хотела получить первый самолет к октябрю.

Как утверждает «Коммерсантъ», пока что не удалось даже получить кредит на этот контракт. Его должен был выдать российский крупный банк, но желающих попасть под вторичные санкции США за сотрудничество с «Рособоронэкспортом» среди коммерческих организаций нет, приводит издание слова собеседника в отрасли. В итоге для реализации контракта сначала нужно будет согласовать все кредитно-финансовые вопросы, сказал газете один из топ-менеджеров ОПК.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: ЗРК С-400 , Су-35
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