Индонезия отказалась отменить покупку Су-35 несмотря на угрозу санкций

Индонезия не намерена отказываться от покупки российских боевых самолетов, утверждает глава Минобороны страны. Ранее закупки российской военной техники стали поводом для санкций США против Китая

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Индонезия оставит в силе сделку по приобретению российских истребителей Су-35, несмотря на санкции США против России. Об этом глава индонезийского военного ведомства Риамизард Риачуду сообщил корреспонденту ТАСС в кулуарах совещания министров обороны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

«Никогда не отменим. Мы продолжаем реализацию контракта», — заявил он. Риачуду отметил, что в настоящее время стороны "уже приступили к реализации договоренностей", и Джакарта рассчитывает на скорейшие поставки истребителей из России. "Мне нужно завершить последние координационные вопросы, окончательно согласовать с Минфином и Минторговли некоторые моменты, это связано с порядком оплаты контракта. Со стороны Минобороны все вопросы уже решены", - добавил он.

Контракт на Су-35, который оценивают в в $1,1 млрд, подписали в феврале этого года. По плану, поставки должны были осуществляться в течение двух лет, при чем Индонезия рассчитывала получить первый самолет к октябрю.

Тем не менее, газета «Коммерсант» со ссылкой на источники выяснила, что Индонезии пока не удается получить коммерческий кредит, поскольку потенциальные кредиторы опасаются вторичных санкций США. Так, договор на поставку 11 истребителей остается в силе, но его реализацию отсрочили.

Ранее приобретение Китаем российских систем ПВО С-400 стала поводом для введения вторичных санкций против Китая. Сделка с КНР по продаже комплексов была заключена еще в 2014 году, в 2018 году они были переданы заказчику. Вслед за этим Вашингтон объявил о введении санкций против Пекина. Под санкциями в соответствии с законом CAATSA («О противостоянии противникам Америки посредством санкций») оказались Департамент развития оборудования китайской армии Центрального военного совета и его директор Ли Шанфу.

После этого под угрозой санкций оказалась и Индия - еще один потенциальный покупатель комплексов С-400. Сумма сделки с Дели составляет порядка $5 млрд. В начале октября Кремль подтвердил, что несмотря на угрозы США, стороны вышли на финальный этап подписания контракта. К поставке в Индию готовятся пять полков (десять дивизионов) С-400.

В августе 2017 года США приняли закон «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), который предусматривал введение вторичных санкций против тех, кто совершает сделки с представителями российской оборонной промышленности.