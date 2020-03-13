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Макрон поручил закрыть все учебные заведения Франции из-за коронавируса

Президент Франции Эммануэль Макрон в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 поручил с 16 марта закрыть все образовательные учреждения страны. Об этом сообщает газета Le Figaro.

В частности, речь идет о яслях, школах, колледжах, лицеях и университетах. Как отметил Макрон, закрытие коснется 62 тыс. образовательных учреждений. «В течение нескольких недель наша страна сталкивается с распространением вируса. Эта эпидемия стала самым серьезным кризисом в области здравоохранения за столетие», — сказал французский лидер.

Он отметил, что «здоровье не имеет цены и государство примет все необходимые меры», чтобы задержать эпидемию. Французский президент призвал людей, имеющих хронические заболевания и болезни дыхательных путей, а также пожилых людей и инвалидов оставаться дома как можно дольше.

По последним данным, число заболевших коронавирусом во Франции составляет 2876 человек. Жертвами болезни стал 61 человек.

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8 марта на фоне распространения коронавируса во Франции запретили мероприятия с численностью 1 тыс. человек. При этом, как отмечал министр здравоохранения Оливье Веран, исключением стали «полезные для нации» мероприятия, включая митинги и соревнования. Кроме того, меры не распространяются на общественный транспорт. 

Первые случаи заражения коронавирусом во Франции были выявлены в середине января. Распространяться вирус начал из китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. Как установили китайские эксперты, источником заболевания стали дикие животные, которые продавались на местном рынке морепродуктов.

Теги: Франция, Эмманюэль Макрон, коронавирус
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