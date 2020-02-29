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В Минздраве Франции рекомендовали избегать рукопожатий из-за коронавируса

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран сообщил, что из-за резкой вспышки коронавирсуа следует воздержаться от рукопожатий, передает BFM TV.

По словам министра, за сутки в стране зафиксировали 19 новых случаев заболевания. Сейчас число инфицированных составляет 58 человек, уточнил он.

В качестве мер по предупреждению коронавируса Веран также рекомендовал чаще мыть руки и при чихании использовать одноразовые салфетки, передает France info.

Число зараженных коронавирусом во Франции удвоилось за сутки
Общество

Накануне число заболевших коронавирусом во Франции удвоилось. За сутки оно возросло с 18 до 38 человек. В Минздраве страны, уточняли, что из них двое погибли, еще 24 находятся в больницах, а 12 уже выздоровели.

В Италии число заразившихся коронавирусом превысило 800 человек
Общество

По последним данным ВОЗ, в мире уже выявили более 82 тыс. случаев заболевания коронавирусом, наибольшая часть которых — свыше 78 тыс. — приходится на материковый Китай. В Европе наибольшее число заражений коронавирусом выявили в Италии. По последним данным, в стране вирусом заразились более 800 человек, 21 их которых погиб.

Теги: коронавирус, Франция, рукопожатие
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