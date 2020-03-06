Вспышка коронавируса в американском доме престарелых. Фоторепортаж

США выделят $8,3 млрд на борьбу с коронавирусом, решение одобрил сенат. В стране зафиксировано около 100 случаев заражения, умерли десять человек, больше всего — в доме престарелых в Киркленде, штат Вашингтон. Первый случай коронавируса в США был зафиксирован именно в этом штате у мужчины, вернувшегося из поездки в Ухань, центр эпидемии. Объяснений, почему именно в доме престарелых позже произошла вспышка коронавируса, нет. Родственники умерших тем временем жалуются на нехватку информации и недостаточные усилия персонала для борьбы с коронавирусом. Как живут в доме престарелых — в фоторепортаже РБК