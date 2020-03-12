«Справедливая Россия» ввела карантин для приехавших из отпуска депутатов

Сергей Миронов (Фото: АГН «Москва» / Global Look Press)

Депутаты партии «Справедливая Россия», вернувшиеся из-за границы после командировок или отпусков, должны будут отправиться на двухнедельный карантин. Такое решение принял глава партии Сергей Миронов, говорится в поступившем в РБК сообщении «Справедливой России».

Согласно распоряжению руководителя Центрального аппарата партии, недавно приехавшие из иностранных государств депутаты должны оставаться на карантине дома.

Днем 12 марта лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что член партии Сергей Катасонов вернулся из поездки во Францию, однако не отправился на карантин, а стал ходить на заседания Госдумы. Жириновский также предложил из-за этого лишить его мандата. После этого председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил отправить Катасонова, а также тех, кто с ним контактировал, на карантин.

В России выявили 12 марта шесть новых случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, число заболевших выросло до 34 человек. Все новые зараженные недавно вернулись из-за границы.