Вице-спикер Госдумы Толстой самоизолировался после возвращения из Франции

Петр Толстой (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой решил работать удаленно после того, как вернулся из Парижа, где проходило заседание Постоянного комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Самоизолируюсь, так сказать», — написал Толстой.

Отправиться на добровольный карантин Толстой решил из-за большого числа заразившихся во Франции, а также «в соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина», который предписывает не покидать дом в течение 14 дней после возвращения из стран, где зафиксировали рост числа заразившихся коронавирусом. По словам Толстого, он не хочет допускать ни «малейшего риска» и подвергать опасности коллег и избирателей. «Считаю, что это мой гражданский, да и просто человеческий долг перед теми людьми, с которыми я работаю», — написал он.

При этом Толстой заверил, что полностью здоров, остается на связи и продолжает работу в обычном режиме.