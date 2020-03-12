В России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом

Общее число случаев заражения COVID-19 в России выросло до 34. Все вновь выявленные больные недавно вернулись из-за границы

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

За последние сутки в России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Роспотребнадзор. Из этих шести случаев:

четыре — в Москве;

один — в Калининграде;

один — в Краснодарском крае.

В ведомстве пояснили, что все зараженные в последние две недели посещали «страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции». Сейчас они госпитализированы и находятся в инфекционных боксах, власти устанавливают лиц, с которыми зараженные контактировали.

В московском оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщили РБК, что трое из четверых заболевших москвичей вернулись в Россию из Италии. Они прилетели 1 марта тем же рейсом DP-804 Бергамо — Москва, что и двое ранее заболевших, и были выявлены при отработке их контактов. Штаб просит других пассажиров этого рейса, с которыми еще не связались медики, самим позвонить врачам.