Адвокат заявил о передаче дела об убийстве Дорофеева в Москву

Деревня Лопухи, где обнаружили предполагаемые останки подруги фигурантов дела «Сети» (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Дело об убийстве знакомого фигурантов дела «Сети» Артема Дорофеева передали из управления Следственного комитета по Рязанской области в центральный аппарат СК. Об этом РБК сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

«По факту обнаружения трупа рязанское дело передали в центральный аппарат», — сказал адвокат. По его словам, также есть вероятность, что после этого в Москву передадут и дело об убийстве знакомой фигурантов дела «Сети» Екатерины Левченко.

РБК направил запрос в пресс-службу Следственного комитета.

Уголовное дело об убийстве Дорофеева возбудили в 2017 году после обнаружения останков его тела в лесу в Рязанской области. Дело об убийстве Левченко, которая пропала в 2017 вместе с Дорофеевым, завели 27 февраля 2020 года, после того, как Meduza опубликовала расследование о возможной причастности к этим убийствам фигурантов дела «Сети».

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