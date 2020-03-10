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Эксперты идентифицировали останки тела знакомой фигурантов дела «Сети»

Экспертиза подтвердила, что найденные под Рязанью останки тела принадлежат знакомой фигурантов дела «Сети» (признана террористической и запрещена в России) Екатерине Левченко. Об этом РБК рассказала ее мама Татьяна Левченко.

«Да, нам сказал следователь, мы как раз у него находились, осматривали фотографии вещей. В этот момент ему позвонили и сказали, что экспертиза подтвердила, что это Катины останки», — сказала она. Ранее о таких выводах экспертом-криминалистом сообщила Meduza со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, проведенная генетическая экспертиза выявила, что останки, найденные в Рязанской области, принадлежат Екатерине Левченко, сообщили РБК в пресс-службе СУ СК по Пензенской области. «У следственного управления информации о результате экспертизы еще нет», — сообщили РБК в СУ СК России по Рязанской области. 

10 марта Telegram-канал Baza опубликовал информацию, что следователи отправили запрос в Военный суд для получения разрешения на допрос фигурантов дела «Сети» об убийстве Артема Дорофеева и Екатерины Левченко. «Нам следователь сказал, что разрешение на допрос [фигурантов дела «Сети»] дано, просто нужно дождаться, пока бумага дойдет», — добавила Татьяна Левченко.

«Направлены ли запросы в суд, мне неизвестно. Но это вполне логично, понятно и необходимо. Я уже говорила ранее, что, по моему мнению, такого рода дела должны возбуждаться сразу, как только стало известно, что человек исчез», — заявила РБК адвокат фигуранта дела «Сети» Дмитрия Пчелинцева Оксана Маркеева.

РБК направил запрос в Приволжский окружной военный суд. «Следственные действия не комментируем», — ответили на вопрос РБК о направлении запроса в суд в СУ СК России по Рязанской области.

4 марта возле деревни Лопухи под Рязанью в лесу были найдены останки человека. В конце февраля СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство» после того, как Meduza опубликовала статью о возможной причастности к убийству Екатерины Левченко фигурантов дела «Сети». В статье была опубликована информация о возможной причастности осужденных Максима Иванкина, Дмитрия Пчелинцева и бежавшего за границу Алексея Полтавца к смерти Екатерины и ее друга Артема Дорофеева, который пропал одновременно с девушкой.

Теги: Рязанская область, Сеть, новости РБК, экспертиза
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