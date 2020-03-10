Эксперты идентифицировали останки тела знакомой фигурантов дела «Сети»

Экспертиза подтвердила, что найденные под Рязанью останки тела принадлежат знакомой фигурантов дела «Сети» (признана террористической и запрещена в России) Екатерине Левченко. Об этом РБК рассказала ее мама Татьяна Левченко.

«Да, нам сказал следователь, мы как раз у него находились, осматривали фотографии вещей. В этот момент ему позвонили и сказали, что экспертиза подтвердила, что это Катины останки», — сказала она. Ранее о таких выводах экспертом-криминалистом сообщила Meduza со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, проведенная генетическая экспертиза выявила, что останки, найденные в Рязанской области, принадлежат Екатерине Левченко, сообщили РБК в пресс-службе СУ СК по Пензенской области. «У следственного управления информации о результате экспертизы еще нет», — сообщили РБК в СУ СК России по Рязанской области.

10 марта Telegram-канал Baza опубликовал информацию, что следователи отправили запрос в Военный суд для получения разрешения на допрос фигурантов дела «Сети» об убийстве Артема Дорофеева и Екатерины Левченко. «Нам следователь сказал, что разрешение на допрос [фигурантов дела «Сети»] дано, просто нужно дождаться, пока бумага дойдет», — добавила Татьяна Левченко.

«Направлены ли запросы в суд, мне неизвестно. Но это вполне логично, понятно и необходимо. Я уже говорила ранее, что, по моему мнению, такого рода дела должны возбуждаться сразу, как только стало известно, что человек исчез», — заявила РБК адвокат фигуранта дела «Сети» Дмитрия Пчелинцева Оксана Маркеева.