Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 февраля
USD ЦБ: 65,61 (+0,09) Quote, 13:00
Курс евро на 28 февраля
EUR ЦБ: 71,65 (+0,4) Quote, 13:00
Amazon Prime купил российское реалити-шоу «Инстаграмщицы» Стиль, 17:10 СМИ узнали о заражении коронавирусом футболиста итальянского клуба Спорт, 17:07 Почему аналитик Яшу Гола предсказал падение Bitcoin до $4000 Крипто, 17:06 Идеи из-за океана: съедобные бутылки и видеоигры для медиков Pro, 16:59 Партия «Голос» Вакарчука представила план «холодной» деоккупации Донбасса Политика, 16:58 Адвокат заявил об отказе СК открыть дело о вымогательстве у Шамсутдинова Общество, 16:51 Нежная весна: выбираем ювелирные украшения в розовых тонах Стиль, 16:46 СК сообщил об уголовном деле об убийстве знакомой фигурантов дела «Сети» Общество, 16:44 Туроператоры начали прекращать продажу туров в Италию Общество, 16:42 Новые штрафы и опасное вождение: что готовят для автомобилистов Авто, 16:42 Стивен Спилберг отказался снимать новый фильм об Индиане Джонсе Стиль, 16:36 Крупнейший производитель пасты в мире построит в России второй завод Бизнес, 16:33 От пылесоса до «умного» завода: за счет чего будет расти рынок роботов Pro, 16:32 «Россия-24» сообщила об обстрелах самолетов ВКС «турецкими специалистами» Общество, 16:30
Общество ,  
0 

СК сообщил об уголовном деле об убийстве знакомой фигурантов дела «Сети»

Фото: sledcom.ru

В Пензенской области завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК России (убийство) после исчезновения Екатерины Левченко. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК России по региону.

По версии следствия, девушка ушла из квартиры в Пензе, расположенной на улице Островского, и до настоящего времени ее местонахождение не известно. Следователи пытаются установить обстоятельства исчезновения девушки и ее местонахождение. В рамках уголовного дела будут отработаны все возможные версии произошедшего.

Ранее о возбуждении уголовного дела по факту исчезновения девушки в беседе с РБК сообщил ее отец, Сергей Левченко. По его словам, дело завели впервые после исчезновения его дочери. Поводом для возбуждения дела послужило расследование журналистов издания Meduza о возможной причастности к ее исчезновению в марте 2017 года фигурантов дела запрещенной в России террористической организации «Сеть».

Отец девушки подтвердил РБК, что в деле фигурируют все подозреваемые, упомянутые в публикации. Как следует из постановления СК по Пензенской области (имеется в распоряжении РБК), потерпевшей по уголовному делу об убийстве девушки была признана ее мать.

В Кремле сообщили о принятии во внимание резонанса дела «Сети»
Общество

21 февраля «Медуза» опубликовала расследование о возможной причастности осужденных по делу организации «Сеть» Максима Иванкина, Дмитрия Пчелинцева и бежавшего за границу Алексея Полтавца к смерти Екатерины и ее друга Артема Дорофеева, который исчез вместе с девушкой. По словам отца Левченко, после обнаружения тела Дорофеева в 2017 году следователи не нашли оснований для возбуждения уголовного дела о пропаже его дочери.

СПЧ попросил проверить расследования о жалобах на пытки в деле «Сети»
Общество

10 февраля суд в Пензе приговорил семерых обвиняемых по делу «Сети» к срокам от шести до 18 лет колонии. Самый суровый приговор получил 27-летний Дмитрий Пчелинцев — 18 лет заключения. Всем осужденным вменялась организация террористического сообщества или участие в нем (ст. 205.4 УК России).

Теги: Следственный комитет, уголовное дело, Пенза
Материалы по теме
С двух сайтов СК пропало сообщение о трупе из расследования о деле «Сети»
Общество
Аптечные сети ответили на данные ФАС о дефиците масок в Москве
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter