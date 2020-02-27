СК сообщил об уголовном деле об убийстве знакомой фигурантов дела «Сети»

Фото: sledcom.ru

В Пензенской области завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК России (убийство) после исчезновения Екатерины Левченко. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК России по региону.

По версии следствия, девушка ушла из квартиры в Пензе, расположенной на улице Островского, и до настоящего времени ее местонахождение не известно. Следователи пытаются установить обстоятельства исчезновения девушки и ее местонахождение. В рамках уголовного дела будут отработаны все возможные версии произошедшего.

Ранее о возбуждении уголовного дела по факту исчезновения девушки в беседе с РБК сообщил ее отец, Сергей Левченко. По его словам, дело завели впервые после исчезновения его дочери. Поводом для возбуждения дела послужило расследование журналистов издания Meduza о возможной причастности к ее исчезновению в марте 2017 года фигурантов дела запрещенной в России террористической организации «Сеть».

Отец девушки подтвердил РБК, что в деле фигурируют все подозреваемые, упомянутые в публикации. Как следует из постановления СК по Пензенской области (имеется в распоряжении РБК), потерпевшей по уголовному делу об убийстве девушки была признана ее мать.

21 февраля «Медуза» опубликовала расследование о возможной причастности осужденных по делу организации «Сеть» Максима Иванкина, Дмитрия Пчелинцева и бежавшего за границу Алексея Полтавца к смерти Екатерины и ее друга Артема Дорофеева, который исчез вместе с девушкой. По словам отца Левченко, после обнаружения тела Дорофеева в 2017 году следователи не нашли оснований для возбуждения уголовного дела о пропаже его дочери.

10 февраля суд в Пензе приговорил семерых обвиняемых по делу «Сети» к срокам от шести до 18 лет колонии. Самый суровый приговор получил 27-летний Дмитрий Пчелинцев — 18 лет заключения. Всем осужденным вменялась организация террористического сообщества или участие в нем (ст. 205.4 УК России).