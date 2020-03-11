Колумнист Forbes предсказала победу России в нефтяной войне

Россия, скорее всего, одержит победу над Саудовской Аравией в войне цен на нефть после развала сделки ОПЕК+. Об этом пишет аналитик Forbes Эллен Вальд.

Издание называет несколько причин такого прогноза. Главным фактором будущей победы России Вальд называет опыт президента Владимира Путина и главы Минэнерго Александра Новака, которые способны принимать грамотные решения при сложных ситуация на рынке нефти. При этом отмечается, что у саудовской стороны нет столь опытных управленцев.

Второй причиной Forbes называет основания Саудовской Аравии уступить ради стабилизации рынка. Для страны это имеет приоритетное значение из-за падения акций Saudi Aramco. Когда компания вышла на биржу в декабре, почти 20% населения страны купили ценные бумаги, многие взяли для этого кредиты.

6 марта страны-участницы ОПЕК и Россия не смогли договориться о сокращении добычи нефти на фоне снижения темпов мировой экономики из-за коронавируса.