Акции Saudi Aramco упали на максимально допустимые 10%

Падение стоимости акций нефтяной компании Саудовской Аравии произошло после развала сделки ОПЕК+. Кроме того, ранее стало известно о возможных планах Эр-Рияда резко нарастить добычу и снизить цены на сырую нефть

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Стоимость акций нефтяной компании Saudi Aramco на открытии торгов 9 марта упала на максимально допустимые 10%, до 27 риалов (около $7,2) за штуку. Позднее бумаги подорожали на риал.

Снижение цены произошло на фоне развала сделки ОПЕК+ и появившихся сообщений о том, что Саудовская Аравия, возможно, снизит цены на сырую нефть и планирует резко увеличить производство в апреле.

Накануне стоимость акций Saudi Aramco впервые упала ниже уровня IPO, опустившись до 29,9 риалов ($7,96). При первоначальном размещении, проведенном 11 декабря прошлого года, акции компании стоили 32 риала за штуку (около $8,53).

По прогнозам инвестбанка Arqaam Capital, чистая прибыль Saudi Aramco в 2020 финансовом году может упасть по сравнению с прошлым годом на 29%, составив $64 млрд, сообщил Reuters.