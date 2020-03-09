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Акции Saudi Aramco упали на максимально допустимые 10%

Падение стоимости акций нефтяной компании Саудовской Аравии произошло после развала сделки ОПЕК+. Кроме того, ранее стало известно о возможных планах Эр-Рияда резко нарастить добычу и снизить цены на сырую нефть
Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Стоимость акций нефтяной компании Saudi Aramco на открытии торгов 9 марта упала на максимально допустимые 10%, до 27 риалов (около $7,2) за штуку. Позднее бумаги подорожали на риал.

Снижение цены произошло на фоне развала сделки ОПЕК+ и появившихся сообщений о том, что Саудовская Аравия, возможно, снизит цены на сырую нефть и планирует резко увеличить производство в апреле.

Накануне стоимость акций Saudi Aramco впервые упала ниже уровня IPO, опустившись до 29,9 риалов ($7,96). При первоначальном размещении, проведенном 11 декабря прошлого года, акции компании стоили 32 риала за штуку (около $8,53).

По прогнозам инвестбанка Arqaam Capital, чистая прибыль Saudi Aramco в 2020 финансовом году может упасть по сравнению с прошлым годом на 29%, составив $64 млрд, сообщил Reuters.

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Цена на нефть марки Brent упала почти на треть, опустившись ниже $32 за баррель, после того как участники заседания ОПЕК не смогли договориться о дальнейшем сокращении добычи нефти.

Россия на заседании предложила продлить действующее соглашение, оставив предусмотренное им сокращение добычи на 1,7 млн барр./сутки и не вводя дополнительных ограничений. Саудовская Аравия, напротив, предложила уменьшить объемы добываемого сырья еще на 1,5 млн барр./сутки, сообщили Bloomberg и Reuters.

После развала сделки Саудовская Аравия запланировала увеличить добычу нефти в апреле до более чем 10 млн барр./сутки и заявила о готовности нарастить объемы еще до 12 млн барр./сутки, сообщал Bloomberg. Также, по информации агентства, Saudi Aramco решила снизить цену на сырую нефть.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Saudi Aramco, падение акций, нефть
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