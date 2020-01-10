Иран предоставил Украине доступ к «черным ящикам» упавшего самолета

Украина получила от Ирана доступ к бортовым самописцам самолета, разбившегося после взлета из аэропорта Тегерана, сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает «Новое время».

По его словам, представителям украинской стороны также предоставили доступ к обломкам самолета и месту крушения, а также к записям переговоров диспетчеров аэропорта Тегерана с пилотами. Как отметил Пристайко, украинский экипаж до последнего не сообщал ни о каких неполадках, однако перед крушением резко изменил курс.

Украинский самолет, направлявшийся в Киев, потерпел крушение после взлета в Тегеране утром 8 января, в результате погибли все 176 человек, находившиеся на борту. Источники американских СМИ в разведке и Белом доме назвали причиной крушения самолета попадание иранской ракеты. Позднее о данных, подтверждающих эту версию, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, ее же придерживается и глава британского парламента Борис Джонсон. Он отметил, что Иран мог попасть в лайнер по ошибке.

В Тегеране, однако, вероятность того, что самолет был сбит ракетой, опровергают.