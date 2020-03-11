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Путин заявил о желании США держать Украину под контролем на деньги России

По словам президента России, американцы взяли Украину под внешнее управление, но денег ей давать не хотят. Москва продолжит транзитные поставки газа через Украину в меньшем объеме, добавил президент
Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Власти США хотят держать Украину под «внешним управлением», но так, чтобы платила за это Россия, заявил президент России в интервью ТАСС для спецпроекта «20 вопросов Владимиру Путину». Именно этим желанием, по словам Путина, объясняются действия США, направленные на то, чтобы не дать достроить газопровод «Северный поток-2».

«То есть они Украину обхаживают и взяли ее под внешнее управление, но хотят, чтобы Украина существовала в том числе и за наши деньги. Сами не хотят им деньги давать. За счет транзитных денег, чтобы Украина хоть чего-то там получала от нас», — сказал Путин.

«Ладно, мы согласны», — добавил президент. По его словам, потребление газа в Европе растет, а потому Россия и дальше будет вести его транзитные поставки через Украину, хотя и в меньшем объеме. Путин напомнил, что соответствующий договор с Украиной уже подписан, а значит введенные против «Северного потока-2» санкции США должны снять.

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«А если санкции останутся, остается только один побудительный мотив. Какой? Обеспечить конкурентные преимущества для своего сжиженного газа», — отметил Путин. По его словам, такие действия США ведут в своих корыстных интересах, невзирая на вред, который причиняется европейским потребителям газа.

Президент подчеркнул, что не может согласиться с мыслью о неком превосходстве американцев и тем, что у них якобы есть чуть ли не эксклюзивные права на весь мир. «Господь всех создал одинаковыми с одинаковыми правами», — сказал Путин.

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Фотогалерея 

Текущие отношения с США президент России оценивает по пятибалльной шкале как «где-то между двойкой и тройкой», но все-таки «ближе к тройке».

Санкции против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока-2», были заложены в оборонном бюджете США. Это привело к тому, что швейцарская Allseas, которая занималась прокладкой труб, заявила о приостановке работ. В «Газпроме» после этого сообщили, что газопровод планируется ввести в эксплуатацию в конце 2020 года.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Украина, Владимир Путин, США
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