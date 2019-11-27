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Помпео выразил обеспокоенность из-за испытаний Турцией российских С-400

Проводимые Турцией испытания российского комплекса ПВО С-400 вызывают беспокойство у США. Об этом на пресс-конференции заявил глава Госдепартамента Майк Помпео, пишет Reuters.

В частности, власти США были встревожены из-за того, что для испытаний российских ракет Анкара подняла в воздух истребители F-16 американского производства.

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На вопрос журналистов о ситуации с российскими комплексами Помпео сказал «Мы надеемся. Мы ведем с Турцией переговоры, пытаясь урегулировать положение». Он добавил, что Вашингтон будет добиваться полного отказа Анкары от использования С-400.

Об испытаниях зенитных комплексов стало известно 25 ноября. Тесты радиолокационной системы ПВО проводятся для проверки связи между С-400 и самолетами.

В ответ на это американский сенатор Крис Ван Холлен написал в Twitter, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган «пересек красную черту». Также он заявил, что президент Дональд Трамп теперь обязан ввести санкции против Анкары.

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В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полка С-400 на $2,5 млрд. Летом 2019 года Москва полностью выполнила условия договора. США выступали против сделки и приостановили участие Анкары в программе закупки американских истребителей F-35. В Пентагоне заявили, что С-400 предназначены именно для того, чтобы сбивать такие самолеты.

Вашингтон пригрозил Турции санкциями по закону «О противостоянии противникам Америки посредством санкций».

26 ноября стало известно, что Анкара ведет переговоры с «Рособоронэкспортом» на поставку новой партии С-400. производство комплексов в этот раз может быть частично перенесено в Турцию.

Теги: Майк Помпео, США, Турция, С-400
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