Помпео выразил обеспокоенность из-за испытаний Турцией российских С-400

Проводимые Турцией испытания российского комплекса ПВО С-400 вызывают беспокойство у США. Об этом на пресс-конференции заявил глава Госдепартамента Майк Помпео, пишет Reuters.

В частности, власти США были встревожены из-за того, что для испытаний российских ракет Анкара подняла в воздух истребители F-16 американского производства.

На вопрос журналистов о ситуации с российскими комплексами Помпео сказал «Мы надеемся. Мы ведем с Турцией переговоры, пытаясь урегулировать положение». Он добавил, что Вашингтон будет добиваться полного отказа Анкары от использования С-400.

Об испытаниях зенитных комплексов стало известно 25 ноября. Тесты радиолокационной системы ПВО проводятся для проверки связи между С-400 и самолетами.