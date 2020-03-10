Вирус из Китая , 10 мар, 13:52
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Кремль заявил о не менявшейся из-за коронавируса подготовке к 9 мая
Подготовка к празднованию Дня Победы 9 мая в России идет по плану, несмотря на распространение нового коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Пока на сегодня, на настоящий момент, подготовка идет своим ходом, изменений нет, и они не вносились», — сказал он.
Песков отметил, что в правительстве работает штаб в связи с коронавирусом, и в мире обстановка «оставляет желать лучшего». По его словам, в России ситуация более благоприятная, однако «это не повод для самоуспокоения».
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