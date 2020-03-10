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Китайский коронавирус. Самое актуальное на 10 марта

Число заразившихся новым коронавирусом превысило 113 тыс. человек, умерли более 4 тыс. Главное — в материале РБК
Фото: Kevin Frayer / Getty Images

Погибшие и пострадавшие

  • По информации Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зарегистрированы 80 754 подтвержденных случаев заболевания — за сутки в КНР коронавирус выявили у менее 19 человек. Число заразившихся во всем мире, согласно данным SCMP, составляет 113 358 человек.

  • По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая уже выявлены 28 673 инфицированных, за сутки подтверждены 3948 новых случаев. Случаи заражения обнаружены в 104 странах/территориях (под последним понимается, например, Гибралтар и Фарерские острова), за пределами Китая от коронавируса скончались 686 (плюс 202 за сутки) человека. Число выздоровевших от коронавирусной инфекции во всем мире превысило 59 тыс. человек, сообщила Национальная комиссия по здравоохранению КНР.

  • Умерли 4009 человек.

Ситуация в России

  • Стало известно о трех новых инфицированных в Москве. Все они размещены в специальных боксах. У двоих из заразившихся заболевание проходит в легкой форме, еще одна пациентка находится в состоянии средней тяжести. У всех, кто контактировал с ними, возьмут пробы на анализ.

  • Ассоциации туроператоров России рекомендовала россиянам покинуть горнолыжные курорты Италии, так как они объявили о досрочной приостановке сезона из-за коронавируса.

  • Еще одного заразившегося россиянина обнаружили в Объединенных Арабских Эмиратах. Ранее в ОАЭ сообщали о двух гражданах России с Covid-19.

  • Во Владивосток привезли некоторых иностранных дипломатов, командированных в Северную Корею. Планируется, что уже оттуда они отправятся в свои родные страны.


Ситуация в других странах

  • В Италии из-за вспышки коронавируса ввели чрезвычайные меры: запрещены все массовые мероприятия, закроются школы и университеты, а торговые центры перестанут работать по выходным.

  • В Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп не проходил проверку на коронавирус после общения с двумя членами палаты представителей, которые заявили об уходе на добровольный карантин. Симптомов болезни у лидера страны нет, сообщили в американской администрации.

  • Первый случай заражения коронавирусом выявили в Монголии. Заразившийся прибыл в страны из Франции транзитом через Москву.

  • В Иране семь человек умерли, после того как выпили промышленный алкоголь, чтобы защититься от коронавируса. Еще четверо человек после употребления метанола потеряли зрение.

  • Председатель КНР Си Цзиньпин 10 марта прибыл в эпицентр распространения коронавируса — город Ухань. Он проверит работу местных властей по борьбе с эпидемией COVID-19.

  • Израиль может ввести карантин для всех прибывающих в страну. Сейчас в стране действует обязательная самоизоляция в течение двух недель для всех прибывающих из Китая, Сингапура, Таиланда, Японии, Гонконга, Макао, Южной Кореи, Италии, Испании, Германии, Франции, Швейцарии и Австрии.


Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, последние новости, главные новости
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