Китайский коронавирус. Самое актуальное на 10 марта
Погибшие и пострадавшие
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По информации Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зарегистрированы 80 754 подтвержденных случаев заболевания — за сутки в КНР коронавирус выявили у менее 19 человек. Число заразившихся во всем мире, согласно данным SCMP, составляет 113 358 человек.
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По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая уже выявлены 28 673 инфицированных, за сутки подтверждены 3948 новых случаев. Случаи заражения обнаружены в 104 странах/территориях (под последним понимается, например, Гибралтар и Фарерские острова), за пределами Китая от коронавируса скончались 686 (плюс 202 за сутки) человека. Число выздоровевших от коронавирусной инфекции во всем мире превысило 59 тыс. человек, сообщила Национальная комиссия по здравоохранению КНР.
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Умерли 4009 человек.