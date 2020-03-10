Китайский коронавирус. Самое актуальное на 10 марта

Стало известно о трех новых инфицированных в Москве. Все они размещены в специальных боксах. У двоих из заразившихся заболевание проходит в легкой форме, еще одна пациентка находится в состоянии средней тяжести. У всех, кто контактировал с ними, возьмут пробы на анализ.

Ассоциации туроператоров России рекомендовала россиянам покинуть горнолыжные курорты Италии, так как они объявили о досрочной приостановке сезона из-за коронавируса.

Еще одного заразившегося россиянина обнаружили в Объединенных Арабских Эмиратах. Ранее в ОАЭ сообщали о двух гражданах России с Covid-19.