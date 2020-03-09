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В Москве нашли еще троих заразившихся коронавирусом

На сегодняшний день в России зарегистрировано 20 случаев заражения — два у граждан Китая, один у гражданина Италии и 17 случаев у россиян
Многопрофильный медицинский центр «Новомосковский» в Коммунарке, куда госпитализируют пациентов с подозрением на коронавирус COVID-19 (Фото: Авилов Александр / АГН «Москва»)

За минувшие сутки в Москве выявлены три случая инфицирования новым коронавирусом, говорится в сообщении оперативного штаба, поступившем в РБК. Это россияне, которые за минувшие две недели посетили Италию. Результаты анализов дали положительный результат.

В сообщении говорится, что сейчас эти люди находятся в инфекционных боксах. Власти определили, с кем они контактировали на территории России. Таких людей планируется поместить под медицинское наблюдение.

Всего по России зафиксировано 17 случаев коронавируса. 8 марта коронавирус обнаружили у трех жителей Московской, Белгородской и Калининградской областей, которые так же посещали Италию в последние две недели.

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Из общего числа зараженных в России уже были выписаны двое граждан Китая, один россиянин, а также эвакуированные россияне с лайнера Diamond Princess, пришвартованного у берегов Японии.

Италия входит в список стран, после посещения которых все прибывающие в Москву должны пройти двухнедельный карантин у себя дома. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин 5 марта. Помимо Италии в перечень вошли Китай, Южная Корея, Иран, Франция, Германия и Испания.

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Согласно указу, самоизоляция также предусматривает запрет на посещение работы, учебы, поликлиник и других общественных мест. При появлении симптомов необходимо обратиться за медицинской помощью на дому.

Ранее посольство России в Италии и Роспотребнадзор рекомендовали россиянам воздержаться от поездок в Италию до стабилизации ситуации с коронавирусом. Российские авиакомпании начали сокращать количество рейсов в страну из-за низкого спроса.

Авторы: Андрей Гатинский, Виктория Тютина
Теги: Москва, коронавирус, заболевание, подозрение
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