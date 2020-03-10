В Польше заявили об отмене всех массовых мероприятий из-за коронавируса

Матеуш Моравецкий (Фото: Damian Burzykowski / Global Look Press)

Власти Польши заявили об отмене проведения всех массовых мероприятий в стране из-за угрозы коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, пишет газета Wyborcza.

«Итальянцы и немцы пошли на такой шаг слишком поздно. Мы хотим предпринять это заранее», — уточнил премьер.

Первый случай заболевания новым коронавирусом был зарегистрирован в Польше 4 марта у гражданина, вернувшегося из Германии. С 9 марта в стране действует круглосуточный санитарный контроль на границе с Германией и Чехией.

Всего в Польше на сегодняшний день зарегистрировано 18 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

На 10 марта случаи заражения коронавирусом были обнаружены на территории 104 стран за пределами Китая. Число выздоровевших в мире составляет более 59 тыс. человек, число зараженных за пределами Китая составило более 28 тыс.