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Первого заболевшего коронавирусом в Москве выписали из больницы

Фото: Felix Kästle / dpa / Global Look Press

Первый выявленный носитель коронавируса в Москве выписан из больницы. Об этом заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова, сообщение поступило в РБК.

«В настоящее время пациент здоров, никаких симптомов вирусного заболевания у него не наблюдается», — говорится в сообщении. Отмечается, что пациенту провели повторные анализы на коронавирус, которые подтвердили отсутствие заболевания.

Имя заболевшего в сообщении не называется, однако ранее СМИ и Telegram-каналы писали, что первым заразившимся коронавирусом в Москве стал Давид Беров. Его брат Отар Беров подтвердил РБК, что из больницы выписали Давида. «Да, речь идет про Давида. Его выписали. Мы с ним говорили, у него все отлично, он хорошо себя чувствует», — сказал он.

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О первом подтвержденном случае коронавируса в Москве стало известно 2 марта. Вирус обнаружили у россиянина, который вернулся из Италии в конце февраля, после того как он самостоятельно обратился в больницу с симптомами ОРВИ, сообщали в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Позднее, 6 марта, в Москве выявили еще пять случаев заражения коронавирусом. В Роспотребнадзоре отмечали, что все заболевшие недавно посещали Италию.

Теги: коронавирус, Москва, больница, новости РБК
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