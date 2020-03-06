Роспотребнадзор порекомендовал самоизоляцию после посещения 11 стран

Управление Роспотребнадзора по Москве утвердило перечень стран с небалагополучной ситуацией по коронавирусу, после посещения которых граждане должны провести две недели в режиме самоизоляции. Об этом «РИА Новости» и «Интерфаксу» сообщили на горячей линии департамента здравоохранения Москвы.

В список входят 11 государств: Китай, Южная Корея, Иран, Италия, Франция, Германия, Испания, Швейцария, Великобритания, Норвегия и США.

Вечером 5 марта власти Москвы ввели режим повышенной готовности в рамках мер, призванных остановить распространение коронавируса в столице. Документ, который подписал мэр Сергей Собянин, обязывает уйти на самоизоляцию тех, кто прибыл из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Германии и Испании.

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